В Новокузнецке родился богатырь весом почти 5 кг

Фото: минздрав Кузбасса.

В акушерском стационаре № 2 Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 родился мальчик весом 4 кг 850 г. Богатырь стал шестым ребенком в семье, рассказали в Министерстве здравоохранения Кузбасса.

Роды у 39-летней мамочки прошли без осложнений. Малышу уже провели все необходимые обследования, которые подтвердили - со здоровьем все в порядке. Аппетит у мальчика тоже богатырский! С каждым днем новорожденный набираете вес, и уже готовится к выписке.

Ранее мы писали, что лучшие кардиологи страны съехались в Кузбасс для обмена опытом, а также в Кузбассе назначен новый министр экономического развития.