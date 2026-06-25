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НовостиПолитика25 июня 2026 13:53

В Кузбассе назначен новый министр экономического развития

В правительстве Кузбасса новый зампред и министр экономического развития
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: ako.ru.

Фото: ako.ru.

На должность заместитель председателя правительства - министра экономического развития Кузбасса назначен Александр Малов. Об этом свидетельствуют данные на сайте администрации региона.

Александру Малову 37 лет, он выпускник Томского госуниверситета (факультет маркетинга). Занимался продажами в компаниях сотовой связи, а с февраля 2024 года работал директором Регионального координационного центра правительства Кузбасса.

Напомним, что возглавлявшая ранее министерство экономического развития Елена Галеева покинула свой пост.

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