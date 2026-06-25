В Кузбассе назначен новый министр экономического развития

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На должность заместитель председателя правительства - министра экономического развития Кузбасса назначен Александр Малов. Об этом свидетельствуют данные на сайте администрации региона.

Александру Малову 37 лет, он выпускник Томского госуниверситета (факультет маркетинга). Занимался продажами в компаниях сотовой связи, а с февраля 2024 года работал директором Регионального координационного центра правительства Кузбасса.

Напомним, что возглавлявшая ранее министерство экономического развития Елена Галеева покинула свой пост.

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