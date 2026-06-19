Министр экономического развития Кузбасса покинула свой пост

Фото: архив КП. Фото: Екатерина РОМАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель председателя Правительства Кемеровской области – министр экономического развития Елена Галеева покинула свой пост. Об этом «КП-Кемерово» сообщил источник в администрации правительства Кузбасса.

Причины отставки и новое место работы пока неизвестны.

Галеева работала на этой должности около двух лет. До этого трудилась в кемеровской мэрии.

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