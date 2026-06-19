Министр экономического развития Кузбасса покинула свой пост

Фото: Екатерина РОМАНОВА. Перейти в Фотобанк КП
Заместитель председателя Правительства Кемеровской области – министр экономического развития Елена Галеева покинула свой пост. Об этом «КП-Кемерово» сообщил источник в администрации правительства Кузбасса.
Причины отставки и новое место работы пока неизвестны.
Галеева работала на этой должности около двух лет. До этого трудилась в кемеровской мэрии.
Ранее мы писали, что в Таштаголе 7-летний мальчик впал в кому из-за теплового удара, а также в Кемерово привезли шедевры импрессионистов из коллекции Пушкинского музея.