Фото: Министерство культуры Кузбасса.

В Кузбасс привезли шедевры импрессионистов из коллекции Пушкинского музея. Уже на следующей неделе выставка «Искусство впечатлений. Импрессионизм» откроется в кемеровском музее ИЗО.

Сегодня в музее началась распаковка приехавших из Санкт-Петербурга картин. Среди них полотна мастеров, стоявших у истоков импрессионизма: Гюстава Курбе, Камиля Писсарро, Поля Сезанна, Жан Франсуа Рафаэлли.

Отдельная часть экспозиции будет посвящена влиянию импрессионистов на отечественное искусство. Здесь будут представлены работы Александра Куприна, Александра Лабаса, Валерия Пименова, Павла Соколова-Скаля, Николая Бачинина из фондов кемеровского музея.

Напомним, что выставка «Искусство впечатлений. Импрессионизм» — совместный проект Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и Музея изобразительных искусств Кузбасса, который организован в рамках нацпроекта «Семья». Посетить экспозицию можно будет с 26 июня по 23 августа.

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