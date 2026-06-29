В Кузбассе 12 пешеходов погибли в ДТП с начала года

Фото: архив КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе с начала года произошло 148 ДТП с участием пешеходов, в которых 12 человек погибли и 142 травмированы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Чуть меньше половины всех аварий - 61 - произошло на пешеходных переходах. В них четыре человека погибли, еще 57 были травмированы.

В Госавтоинспекции напомнили, что перед тем, как переходить дорогу, пешеходы должны убедиться, что машины их пропускают. Также нужно учесть сигнал светофора, снять наушники и выключить телефон. Желательно иметь при себе световозвращающие элементы, чтобы быть заметными для водителей в темное время суток. Велосипедистам и самокатчикам необходимо спешиваться.

Ранее мы писали, что uубернатор Кузбасса проведет прямой эфир в социальных сетях 1 июля.