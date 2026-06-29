Кузбасские врачи удалили пациентке гигантскую опухоль размером с новорожденного

Фото: минздрав Кузбасса.

Врачи Кузбасского онкологического диспансера удалили 64-летней пациентке гигантскую опухоль матки. Об этом рассказали в минздраве региона.

Новообразование у женщины обнаружили во время диспансеризации, которую она проходила впервые в жизни. У гинеколога кемеровчанка не была более 20 лет.

Опухоль диаметром 37 см (!) занимала все забрюшинное пространство, плотно прилегала к стенке живота, сместила в сторону кишечник, смяла мочеточник и имела собственную систему кровоснабжения из сосудов толщиной с палец. Медикам пришлось провести ювелирную работу, чтобы удалить новообразование и не задеть органы и сосуды. Для этого потребовалось 3,5 часа.

Сейчас пациентка чувствует себя удовлетворительно. Дальнейшее лечение будет зависеть от результатов гистологического исследования.

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