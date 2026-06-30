В Кемерове отремонтируют двор на Ленинградском проспекте

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове ищут подрядчика для ремонта двора на Ленинградском проспекте, 30. Это будет второй этап благоустройства данной территории, сообщили в городской администрации.

Рабочим предстоит капитально отремонтировать территорию двора от 11 по 16 подъезд, завершить ремонт отмосток, обновить участок за домом и отремонтировать проезд. Дополнительно в перечень работ включены замена люков, защита кабеля и обустройство газона.

Завершить благоустройство планируется до 15 сентября 2026 года. Все работы будут выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Напомним, что обновление двора разбито на несколько этапов. В прошлом году подрядчик обновил территорию с 1 по 11 подъезды — отремонтировал отмостки, пешеходные дорожки внутри двора и вдоль фасада, расширил проезжую часть и уложил новый асфальт.

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