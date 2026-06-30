Фото: архи в КП. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителям трех районов Кемерова начали возвращать горячую воду после гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом сообщили в СГК Кузбасса.

В Ленинском и Центральном районах, где испытания длились с 16 по 29 июня, воду вернули почти всем жителям еще вчера. Осталось подключить 50 многоквартирных домов – это будет сделано в течение дня.

В Кировском районе, где работы велись с 17 по 30 июня, горячую воду также начали давать вчера. Подключение оставшихся потребителей продолжится сегодня.

Напомним, что следующие двухнедельные гидравлические испытания в Кемерове начнутся 14 июля – в Ленинском и Центральной районах, 15 июля – в Кировском районе. Полный график отключения горячей воды можно найти на нашем сайте.

Ранее мы писали, что более 27 тысяч молодых специалистов выпускают вузы и ссузы Кузбасса в 2026 году.