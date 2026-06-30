Более 27 тысяч молодых специалистов выпускают вузы и ссузы Кузбасса в 2026 году.

В Кузбассе выпускные балы проходят в 18 вузах и 55 ссузах. В 2026 году дипломы получат 27 087 молодых специалистов: 8096 из них окончили вузы, а 18 991 - колледжи и техникумы.

Губернатор Илья Середюк отметил, что Кузбасс всегда славился сильной школой по многим направлениям. Выпускники уже скоро придут в промышленность и сельское хозяйство, в социальную сферу, науку и культуру. Они принесут с собой новые идеи и взгляды, которые помогут региону продолжать модернизацию. Важно продолжать создавать условия, чтобы каждый выпускник мог достичь успеха в регионе.

8 июля кемеровский филиал РГИСИ вручит дипломы своим первым выпускникам. 42 молодых специалиста получат документы о высшем образовании, из них 14 - с отличием. 30 июня КемГМУ Минздрава России проведет последний выпускной в этом году, где дипломы получат 629 специалистов.

Ранее мы писали, что в Кузбасса задержали мужчину, который разбил три машины из-за обиды на друзей, а еще Кузбасс получит 67,3 млн рублей на развитие молодежных инициатив в 2027 году.