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НовостиОбщество30 июня 2026 5:55

В Новокузнецке жителям двух районов начали возвращать воду

Гидравлические испытания в контуре Кузнецкой ТЭЦ завершились
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Гидравлические испытания в контуре Кузнецкой ТЭЦ завершились, сети подготовлены к подключению многоквартирных домов. ‎Об этом сообщил мэр города Денис Ильин.

Жители Орджоникидзевского и Кузнецкого районов должны получить горячую воду в ближайшее время. Теплосетевая организация обеспечила подачу ресурса во все 660 многоквартирных домов районов, теперь все зависит от управляющих компаний, которые должны выполнить подключение многоэтажек к общей системе. ‎

Ранее мы писали, что жителям трех районов Кемерова начали возвращать горячую воду, а также сдавшая ЕГЭ на 300 баллов выпускница из Кузбасса рассказала, как готовилась к экзаменам.