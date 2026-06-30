В Новокузнецке жителям двух районов начали возвращать воду

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Гидравлические испытания в контуре Кузнецкой ТЭЦ завершились, сети подготовлены к подключению многоквартирных домов. ‎Об этом сообщил мэр города Денис Ильин.

Жители Орджоникидзевского и Кузнецкого районов должны получить горячую воду в ближайшее время. Теплосетевая организация обеспечила подачу ресурса во все 660 многоквартирных домов районов, теперь все зависит от управляющих компаний, которые должны выполнить подключение многоэтажек к общей системе. ‎

Ранее мы писали, что жителям трех районов Кемерова начали возвращать горячую воду, а также сдавшая ЕГЭ на 300 баллов выпускница из Кузбасса рассказала, как готовилась к экзаменам.