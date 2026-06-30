Продавщице из Кузбасса назначили 50 тысяч рублей штрафа за торговлю с нарушениями

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке 35-летняя женщина, продававшая алкоголь подросткам, привлечена к уголовной ответственности. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

В сентябре прошлого года женщину, работавшую продавцом в магазине на проспекте Запсибовцев, поймали на продаже спиртного несовершеннолетнему. Тогда в качестве наказания нарушительнице был назначен штраф 30 тыс. рублей. Спустя несколько месяцев женщина снова взялась за старое и начала продавать алкоголь детям. В этот раз на нее завели уголовное дело.

Суд назначил новокузнечанке штраф в размере 50 тыс. рублей с рассрочкой уплаты на срок 10 месяцев.

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