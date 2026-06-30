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НовостиЭкономика30 июня 2026 6:27

В Кузбассе подешевели яйца, но подорожали телевизоры и смартфоны

Средства для уборки подешевели, а телевизоры подорожали: что происходило с ценами в Кузбассе
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В мае в Кузбассе подешевели продовольственные товары, но подорожала техника. Об этом свидетельствует данные Кемеровского отделения Банка России.

Самое заметное снижение цен зафиксировано на яйца – сказался рост производства на кузбасских птицефабриках и сезонное уменьшение себестоимости. При этом по сравнению с маем прошлого года яйца все же подорожали на 13%. Также благодаря сезонному снижению издержек и расширению предложения стали дешевле огурцы, помидоры, сладкий перец. А вот цена на сахар выросла. Это связано с ограничением запасов и высокими логистическими издержками, связанными с удаленностью региона от производителей.

В мае дороже стали непродовольственные товары, в том числе смартфоны и телевизоры — сказались мировой дефицит компонентов и рост затрат ретейлеров на логистику. Также выросли цены на зонты, зубные щетки и кожаные перчатки. При этом стиральный порошок, мыло и жидкие чистящие средства подешевели.

Ранее мы писали, что жителям трех районов Кемерова начали возвращать горячую воду, а также сдавшая ЕГЭ на 300 баллов выпускница из Кузбасса рассказала, как готовилась к экзаменам.