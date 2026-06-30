В Кемерове убийце 12-летней девочки предъявили обвинение в изнасиловании

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Кемерове 54-летнему мужчине, который подозревается в убийстве 12-летней школьницы, предъявили еще одно обвинение – в изнасиловании (п. «а» ч. 5 ст. 131 УК РФ). Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Следователи полагают, что 25 июня на кладбище в Кировском районе изверг надругался над школьницей, а затем убил ее, чтобы скрыть следы преступления.

Сообщается, что в доме мужчины проведен обыск, продолжаются допросы свидетелей, назначены судебные экспертизы, в том числе медицинская и молекулярно-генетическая. Сегодня педофилу будут избирать меру пресечения в суде.

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