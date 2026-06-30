Хотел проветриться: в Кузбассе пассажира автомобиля оштрафовали за ноги в окне

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Новокузнецке привлекли к ответственности «героев» ролика, один из которых высунул ноги в окно автомобиля. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Инспекторы нашли нарушителей – ими оказались 19-летний водитель и его 19-летний пассажир, являющийся собственником машины. Проверка показала, что ВАЗ имеет неисправности рулевого управления, ездить при которых нельзя.

В отношении водителя составили три протокола, в том числе за управление неисправным автомобилем, отсутствие полиса автострахования и неиспользование ремней безопасности. Сумма назначенных штрафов составила 2 800 рублей. Кроме того, молодому человеку грозит лишение прав на три месяца за использование государственных регистрационных знаков неуставного образца.

А пассажира привлекли по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения». Ему назначен административный штраф 500 рублей.

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