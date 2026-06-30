В Кузбассе производство молока увеличат на 12%

Фото: пресс-служба АПК.

Запуск нового животноводческого комплекса в селе Окунево Промышленновского округа позволит увеличить производство молока в регионе на 12%. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Сегодня глава региона обсудил с руководителем сельскохозяйственного предприятия «Родная земля» Георгием Лавриком строительство комплекса. Общий объем инвестиций составит 10 млрд рублей, а по завершению работ поголовье крупного рогатого скота на предприятии увеличится до семи тысяч голов.

Поставки маточного поголовья уже начались. До конца года предприятие планирует приобрести 2 100 голов нетелей. Выход на проектную мощность запланирован к 2030 году.

«Для Кузбасса сельское хозяйство — одна из ключевых отраслей экономики. Такие проекты укрепляют продовольственную безопасность региона, создают рабочие места и дают дополнительный импульс развитию наших территорий. Поэтому поддержку отрасли обязательно продолжим», — подчеркнул Илья Середюк.

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