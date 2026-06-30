В Кузбассе мужчина получил тяжелые ожоги из-за загоревшегося телефона

Фото: Минздрав Кузбасса.

Житель Новокузнецка оказался в реанимации из за загоревшегося в руках телефона. Об инциденте рассказали в Министерстве здравоохранения Кузбасса.

Возгорание мобильного спровоцировала искра от газового баллона. Всего за несколько секунд мужчина получил серьезные ожоги — поражено около 30% поверхности тела: лицо, туловище и правая рука.

Сейчас пострадавший находится в реанимации Новокузнецкой городской клинической больницы № 1. Для его лечения используют противоожоговую флюидизирующую кровать, которая минимизирует давление на тело, помогает снизить боль и избежать дополнительного травмирования тканей.

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