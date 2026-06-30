Илья Середюк рассказал о победителях конкурса «Молодежный Кузбасс - идеи для вас»

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Киселевск, объявленный молодежной столицей региона этого года, принял областной День молодежи. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Программу праздника сделали максимально насыщенной: свои интерактивные площадки развернули общественные организации, волонтеры и молодежные сообщества.

Ярким событием дня стало объявление победителей областного конкурса «Молодежный Кузбасс - идеи для вас». Гранты на реализацию проектов получат активисты из Белова (на создание мастерской по обучению графическому дизайну) и Топкинского округа (на открытие муниципального медиацентра).

Глава региона подчеркнул, что главная задача молодежной политики - создать все условия, чтобы молодые люди могли находить любимое дело, заводить семьи и развиваться на своей малой родине, не уезжая из Кузбасса.

Ранее мы писали, что жителям трех районов Кемерова начали возвращать горячую воду, а также сдавшая ЕГЭ на 300 баллов выпускница из Кузбасса рассказала, как готовилась к экзаменам.