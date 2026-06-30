Главный токсиколог Кузбасса развеял популярные мифы об антидепрессантах

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Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов подробно разобрал механизм действия антидепрессантов и развеял популярные мифы об этих препаратах.

Специалист пояснил, что они регулируют баланс нейромедиаторов и возвращают мозгу способность справляться с эмоциями, причем терапевтический эффект наступает лишь через две-четырем недели. Такие лекарства назначают не только при депрессии, но и при тревожности, панических атаках, ОКР и хронических болях.

Сиворонов призвал не игнорировать тревожные симптомы (апатия более двух недель, проблемы со сном, постоянная усталость, мысли о самоповреждении) и обращаться к психиатрам или психотерапевтам.

Он подчеркнул, что современные антидепрессанты не вызывают химической зависимости и не превращают человека в «овощ» - при условии, что препарат подбирает врач индивидуально, а не по интернет-отзывам. Самостоятельно и резко прерывать курс лечения также категорически запрещено.

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