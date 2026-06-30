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НовостиОбщество30 июня 2026 10:27

Кузбасским семьям с детьми выплатили свыше 275 миллионов рублей за месяц

Отделение СФР по Кузбассу одобрило более 12 тысяч заявлений на семейную выплату в июне
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За первый месяц реализации новой меры поддержки Отделение Социального фонда России по Кузбассу одобрило более 12 тысяч заявлений на семейную выплату, направив на счета родителей свыше 275 миллионов рублей.

Как сообщила управляющий региональным Отделением СФР Людмила Бабичук, большинство обращений кузбассовцы подали через портал Госуслуг.

Данная выплата представляет собой возврат части уплаченного НДФЛ за прошлый год (налог пересчитывается по ставке 6%) и положена работающим родителям, усыновителям или опекунам двоих и более детей. При этом среднедушевой доход семьи в 2025 году не должен превышать 24 205,5 рубля в месяц на человека. Выплата не положена самозанятым без доходов по НДФЛ, должникам по алиментам и лицам, лишенным родительских прав.

Подать заявление можно до 1 октября онлайн на портале Госуслуг, в клиентских службах фонда или в МФЦ.

Ранее мы писали, что жителям трех районов Кемерова начали возвращать горячую воду, а также сдавшая ЕГЭ на 300 баллов выпускница из Кузбасса рассказала, как готовилась к экзаменам.