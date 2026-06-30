В Кузбассе выбрали самые популярные и редкие имена для новорожденных в 2026 году

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным федерального портала ЗАГС, в первом полугодии 2026 года в Кузбассе сохраняется устойчивая тенденция в выборе имен для детей. Лидерами рейтинга остаются Михаил (208 малышей) и София (166 девочек).

В топ-5 популярных женских имен также вошли Василиса, Ева, Варвара и Анна, а у мальчиков - Александр, Артем, Тимофей и Роман.

Наряду с классическими вариантами, родители выбирают и экзотические: так, в числе редких имен у девочек встречаются Асмоа, Аврелия, Замира, Милла и Шукрона, а у мальчиков - Аюб, Рудольф, Марк-Леон, Нурислам и Закарие.

Ранее мы писали, что жителям трех районов Кемерова начали возвращать горячую воду, а также сдавшая ЕГЭ на 300 баллов выпускница из Кузбасса рассказала, как готовилась к экзаменам.