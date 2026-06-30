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НовостиОбщество30 июня 2026 11:19

В горнолыжной столице Кузбасса обновят улицы за 50 млн рублей

На ремонт дорог в Шерегеше потратят почти 50 миллионов рублей
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Таштагольского округа объявили электронный аукцион по выбору подрядчика для капитального ремонта дорог в Шерегеше.

Работы пройдут на улицах Зеленой, Зимовской и Северной.

Согласно документам, размещенным на портале госзакупок, проект рассчитан на два строительных сезона, а окончание ремонта запланировано на 31 мая 2027 года. Стартовая стоимость контракта составляет около 50 миллионов рублей. Заявки от строительных компаний принимаются до 7 июля.

Ранее мы писали, что жителям трех районов Кемерова начали возвращать горячую воду, а также сдавшая ЕГЭ на 300 баллов выпускница из Кузбасса рассказала, как готовилась к экзаменам.