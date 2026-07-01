Илья Середюк объявил о введении почетного звания «Заслуженный учитель Кузбасса».

В ходе прямого эфира в социальных сетях губернатора Кузбасса Ильи Середюка прозвучал вопрос о поддержке учителей. Житель региона поинтересовался, какие преференции получат педагоги, чьи ученики сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Губернатор Кузбасса отметил, 79 выпускников региона получили по 100 баллов на экзаменах, шестеро из них - по 200 баллов. Особого внимания заслуживает результат Эльмиры Утарбаевой из Междуреченска: девушка стала первой за последние шесть лет, кто сумел набрать максимальные 300 баллов сразу по трем предметам.

Илья Середюк поздравил Эльмиру и ее родителей. Также подчеркнул, что высокий результат учеников - это и заслуга педагогов. Он отметил, что президент Владимир Путин поддержал инициативу об особом статусе учителя.

В Кузбассе уже работают над этим - по инициативе Ильи Середюка решено ввести почетное звание «Заслуженный учитель Кузбасса». Первые награждения пройдут в августе на Большой педагогической неделе.

Глава региона напомнил, что 20 июня началась приемная кампания в вузы и колледжи Кузбасса. В вузах доступно более 8 тысяч бюджетных мест, а в колледжах - 18,5 тысяч.Кузбасс снова занял первое место по числу договоров о целевом обучении.

Ранее мы писали, что один человек погиб и десять пострадали в столкновении автобуса с фурой в Кузбассе, а еще губернатор Кузбасса отреагировал на перебои с водой в селе Ишим.