В кемеровском поселке Улус завершают подготовку к запуску водоснабжения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В прямом эфире в социальных сетях губернатор Кузбасса Илья Середюк ответил на волнующий жителей Улуса вопрос о сроках появления воды в домах. Глава региона оперативно связался с мэром Кемерова Дмитрием Анисимовым, чтобы получить актуальную информацию по ситуации.

По словам Дмитрия Анисимова, строительно-монтажные работы на объекте завершены в полном объеме: смонтирована скважина, возведены современные очистные сооружения, проложено более 13 километров водопроводных сетей, оснащенных пожарными гидрантами. Сейчас специалисты занимаются пуском и наладкой оборудования.

«Где-то 7 июля мы будем подавать воду в трубопроводы. Через неделю будем заполнять водопроводные сети, чтобы их промыть. При наладке системы будем брать пробы, чтобы обеспечить воду питьевого качества», - пояснил мэр города.

Также ведется оформление необходимой документации: подана заявка на лицензию в Роснедра, идет процесс заключения концессионного соглашения.

Губернатор Илья Середюк подчеркнул значимость проделанной работы. Глава региона поручил мэру лично встретиться с жителями, чтобы детально разъяснить сроки появления воды в кранах и обсудить вопросы заключения договоров на водопотребление. Особое внимание к срокам связано с летним сезоном - для многих жителей важно иметь доступ к воде для полива огородов и грядок.

Ранее мы писали, что один человек погиб и десять пострадали в столкновении автобуса с фурой в Кузбассе, а еще губернатор Кузбасса отреагировал на перебои с водой в селе Ишим.