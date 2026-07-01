Губернатор Кузбасса объяснил, зачем идет в Госдуму.

Во время прямой линии в соцсетях губернатор Кузбасса Илья Середюк рассказал, почему участвует в предстоящих выборах в Государственную Думу. Он стал лидером региональной части списка партии «Единая Россия».

Илья Середюк подчеркнул, что не планирует переходить на работу в парламент страны. Однако он считает необходимым участвовать в избирательном процессе, так как чувствует ответственность за качественную подготовку проведения голосования.

Он также отметил необходимость обеспечить безопасность и комфортные условия для работы избирательных комиссий. Губернатор напомнил слова президента Владимира Путина о важности работы на местах.

Илья Середюк подытожил, что летом будут активно работать на местах, встречаться с людьми и отвечать на их вопросы.

Выборы в Государственную Думу РФ IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Жителям предстоит избрать 450 депутатов: 225 человек по партийным спискам и 225 - по одномандатным округам.

Ранее мы писали, что один человек погиб и десять пострадали в столкновении автобуса с фурой в Кузбассе, а еще губернатор Кузбасса отреагировал на перебои с водой в селе Ишим.