Середюк: Россия может добиться технологического лидерства в переработке угля.

На площадке министерства энергетики РФ под руководством главы ведомства Сергея Цивилева обсудили перспективы развития угольной промышленности. В мероприятии участвовали эксперты, представители крупных компаний и научных организаций. Губернатор Кузбасса Илья Середюк отметил важность темы для региона.

Илья Середюк подчеркнул, что огромный опыт Кузбасса в переработке угля показывает - Россия может добиться технологического лидерства в этой отрасли. Для этого есть все предпосылки: научные разработки, инженерная инфраструктура и интерес бизнеса к продуктам глубокой переработки угля. Важно поддерживать эти направления на государственном уровне, в том числе через заказы на продукцию углехимии. Кузбасс должен стать площадкой для пилотных проектов по глубокой переработке угля.

Директор АНО «НОЦ «Кузбасс» Ирина Ганиева выступила с докладом «Стратегические научно-технические направления развития глубокой переработки угля». Она отметила, что ключевая задача - объединить все возможности единой системой государственной поддержки. Это поможет реализовать важные проекты, включая создание промышленного углехимического технопарка в Кузбассе.

Ранее мы писали, что один человек погиб и десять пострадали в столкновении автобуса с фурой в Кузбассе, а еще губернатор Кузбасса отреагировал на перебои с водой в селе Ишим.