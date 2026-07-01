Губернатор Кузбасса потребовал устранить дефекты на отремонтированных дорогах

Илья Середюк потребовал привести в нормативное состояние некачественно отремонтированные дороги.

Губернатор Илья Середюк в прямом эфире в соцсетях рассказал о масштабной проверке дорог в Кузбассе, отремонтированных в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также ранее действовавшего нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчиков обязали в сжатые сроки устранить недочеты в рамках гарантийных обязательств.

Илья Середюк подчеркнул, что качество дорожных работ находится под его личным контролем, так как от этого зависит безопасность всех участников движения. Он заявил, что недопустимо, чтобы подрядчики допускали брак и безответственное отношение к своей работе. Те, кто не выполняет обязательства качественно, будут устранять дефекты за свой счет.

Проверка охватила 1060 объектов, специалисты выявили замечания на 461 из них. На данный момент дефекты устранены на 341 объекте, работы продолжаются на 117, которые должны быть завершены до 31 июля 2026 года.

Среди частых нарушений - разрушение асфальта вокруг люков, просадки дорожного полотна, трещины, выбоины и колейность. Губернатор особо отметил 73 объекта, гарантийный срок по которым истекает в 2026 году.

Илья Середюк поручил усилить контроль за соблюдением гарантийных сроков эксплуатации дорог. Работа по выявлению и устранению дефектов будет продолжаться до приведения всех объектов в нормативное состояние.

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