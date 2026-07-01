В Кемерове осудят пособников аферистов, похитивших у кузбассовцев 4,5 млн рублей

Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

В Кузбассе завершили расследование дела в отношении четырех жителей в возрасте от 19 до 30 лет. Их обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В мае и июне прошлого года в полицию Прокопьевска, Юрги и Кемерова обратились горожане, ставшие жертвами мошенников. Все преступления совершались по одной схеме.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска, при поддержке Росгвардии, задержали четверых курьеров, помогавших мошенникам. Трое из них были арестованы по ходатайству следствия.

По данным следствия, 27-летний обвиняемый вступил в организованную группу для хищения денег через интернет. Он привлек троих знакомых, распределив между ними роли. После того как мошенники обрабатывали жертв по телефону, обвиняемые приезжали на место передачи денег. Двое других следили за их действиями из другого автомобиля. Полученные деньги они пересчитывали на видео для отчета организатору. Затем передавали их неустановленным лицам.

В мае 2025 года преступники похитили наличные у трех пожилых граждан и 17-летнего подростка на общую сумму около 4,5 миллионов рублей. Звонивший говорил пожилым людям, что нужно продлить договор на льготное пользование телефоном, просил сообщить паспортные данные. Другой собеседник, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщал, что пенсионеры передали данные мошенникам. Он говорил, что теперь они должны задекларировать все свои деньги, иначе в их доме проведут обыск и изымут средства. Обманутые пенсионеры передавали свои накопления.

Схема изменилась только однажды, когда на звонок ответил несовершеннолетний. Злоумышленник сказал подростку, что мошенники обманули его родителей, у них будет обыск. Чтобы помочь близким, подросток должен был передать все деньги из дома. Обманутый юноша передал более 3 миллионов рублей и позже рассказал обо всем родителям.

Прокуратура Кемеровской области утвердила обвинительное заключение, дело направлено в суд.

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