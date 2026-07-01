Погода в Кузбассе 2 июля 2026 года: до +32 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 2 июля 2026 года. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 2 июля 2026 года. Обещают, что будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, по югу местами кратковременный дождь. Местами грозы, туманы. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит +13…+18 градусов. Днем ожидается +27…+32 градуса. Ветер обещают юго-восточный, 3–8 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду.

Погода в Кемерове 2 июля 2026 года

В четверг, 2 июля 2026 года, в Кемерове будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью в Кемерове составит +14…+16 градусов. Днем будет +28…+30 градусов. Ветер обещают юго-восточный, 3–8 метров в секунду.

Погода в Новокузнецке 2 июля 2026 года

В четверг, 2 июля 2026 года, в Новокузнецке будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью покажет до +18 градусов. Днем ожидается до +28 градусов. Ветер обещают северный, 2 метра в секунду.

Ранее мы писали, что на проспекте Ленина в Кемерове загорелся автобус №51, а еще губернатор Кузбасса отреагировал на перебои с водой в селе Ишим.