В Кузбассе осудили двух жителей за кражу морепродуктов из супермаркета

В Кузбассе осуждены мужчины, которые похитили из супермаркета 31 упаковку с морепродуктами. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мысках вынесли приговор по уголовному делу о краже морепродуктов. Подсудимые - двое жителей, 41 и 35 лет, ранее судимые. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В мае прошлого года представитель магазина обратилась в полицию. Она рассказала, что двое посетителей похитили консервы с витрины морепродуктов. Ущерб составил 3000 рублей.

Полиция просмотрела записи с камер видеонаблюдения и задержала преступников. На время следствия одного из них заключили под стражу.

Следствие установило, что мужчины зашли в супермаркет, подошли к витрине с морепродуктами. Убедившись, что за ними никто не наблюдает, они сложили в пакет 31 упаковку деликатесов. Похищенное продали прохожим, а деньги потратили.

Суд признал мужчин виновными. Одного приговорили к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Второго - к 1 году и 4 месяцам лишения свободы условно.

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