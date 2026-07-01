В Новокузнецке полиция нашла подростка, ударившего шесть раз мужчину в автобусе. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Полицейские обнаружили в соцсетях информацию о конфликте в общественном транспорте Новокузнецка. Однако в полицию никто не обращался. Правоохранители провели проверку и установили автора видео. Им оказался 16-летний житель. Об этом сообщили вГУ МВД России по Кузбассу.

Выяснили, что в автобусе между подростком и неизвестным возник конфликт. В ходе ссоры несовершеннолетний ударил мужчину по голове не менее шести раз.

Инспектор ПДН составил протокол по статье о мелком хулиганстве. Подростку грозит штраф до 1000 рублей. Материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Полиция продолжает проверку, чтобы найти второго участника конфликта и принять законное решение.

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