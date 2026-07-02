В Кузбассе после погони поймали 12-летнего мотоциклиста

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В селе Евтино Беловского муниципального округа инспекторы ГИБДД заметили мотоцикл без номеров, водитель и пассажир которого находились без мотошлемов. Водитель проигнорировал требование остановиться. После короткой погони молодые люди бросили мотоцикл и скрылись в траве, но были пойманы. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Выяснилось, что за рулем был 12-летний мальчик. В салоне патрульного автомобиля он рассказал, что они с братом просто катались. На место вызвали родителей подростка.

Отца мальчика оштрафовали за передачу управления транспортным средством несовершеннолетнему. Материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Мотоцикл отправили на штрафстоянку.

Ранее мы писали, что в Кемерове осудят пособников аферистов, похитивших у кузбассовцев 4,5 млн рублей, а еще на проспекте Ленина в Кемерове загорелся автобус №51.