Ущерб на 44 млн рублей: в Кузбассе осудили похитителей дорогих авто

В Гурьевске осудили участников группы, похищавшей дорогостоящие автомобили. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Гурьевский городской суд вынес приговор двоим мужчинам, обвиняемым в серии краж дорогих автомобилей и изменении их идентификационных номеров. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

С июля по октябрь 2024 года подсудимые, действуя группой лиц по предварительному сговору, похищали машины «Тойота» и «Лексус» с помощью оборудования для отключения охранных систем. Они также забирали имущество из автомобилей. Общий ущерб превысил 44 миллиона рублей.

Подсудимые полностью признали вину. Один из них признан виновным в четырех кражах в особо крупном размере и шести случаях подделки номеров. Второго осудили за одну кражу и два эпизода подделки номеров.

Суд назначил им наказание в виде 6 лет и 2 лет лишения свободы соответственно. Гражданские иски потерпевших на 25 377 819 рублей удовлетворены.

Ранее мы писали, что в Кемерове осудят пособников аферистов, похитивших у кузбассовцев 4,5 млн рублей, а еще на проспекте Ленина в Кемерове загорелся автобус №51.