Рак предстательной железы выявили у кузбассовца во время диспансеризации

В результате диспансеризации у кузбассовца диагностировали рак простаты. Фото: министерство здравоохранения Кузбасса.

Врачи Промышленновской районной больницы обнаружили у 70-летнего пациента рак предстательной железы во время диспансеризации. Мужчина чувствовал себя хорошо, но анализ крови на простатический специфический антиген (ПСА) выявил отклонения. Дальнейшее обследование подтвердило диагноз. Об этом сообщает министерство здравоохранения Кузбасса.

Заболевание нашли на второй стадии, когда опухоль еще не вышла за пределы органа. Пациента уже направили в Кузбасский клинический онкологический диспансер для лечения.

Рак предстательной железы - одно из самых частых онкологических заболеваний. В зоне риска - мужчины старше 50 лет. Диспансеризация позволяет выявлять опасные заболевания до появления симптомов. Все обследования проводятся бесплатно благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», который инициировал президент Владимир Путин.

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