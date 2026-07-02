В Кузбассе асфальтобетонный завод заставили считаться с экологией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Беловском муниципальном округе коммерческое предприятие устранило нарушения требований законодательства об охране атмосферного воздуха после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Прокуратура Беловского района провела проверку и обнаружила нарушения экологического законодательства на асфальтобетонном заводе организации. Предприятие не было зарегистрировано как объект, негативно влияющий на окружающую среду. Также отсутствовал производственный экологический контроль из-за отсутствия соответствующей программы.

Прокурор района потребовал устранить нарушения. Семь сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности. Прокуратура также возбудила дела об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения юридическое лицо и его директор оштрафованы на 35 тысяч рублей.

Поскольку нарушения не были устранены в установленный срок, прокуратура подала иск в суд. Благодаря вмешательству прокуратуры компания устранила нарушения природоохранного законодательства.

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