Благоустройство у школы №81 в Новокузнецке завершат к началу учебного года

Фото: соцсети Дениса Ильина.

В Новокузнецке продолжается благоустройство общественных пространств в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас работы идут возле школы №81. Об этом сообщил глава города Денис Ильин в соцсетях.

С обеих сторон участка снимают старый асфальт и убирают бордюры. Здесь появится пешеходное ограждение и поручни для людей с ограниченными возможностями.

Мэр отметил, что уже выполнено половина работ. Подрядчик должен завершить благоустройство к 1 сентября.

Ранее мы писали, что Илья Середюк ответил на вопросы кузбассовцев в прямом эфире в соцсетях, а еще на проспекте Ленина в Кемерове загорелся автобус №51.