В Кузбассе 17-летний подросток задержан по делу о гибели мужчины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе задержан 17-летний юноша за причинение тяжкого вреда здоровью мужчины, повлекшего его смерть. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

По данным следствия, днем 29 июня 2026 года между обвиняемым и его знакомым произошел конфликт. В ходе ссоры молодой человек нанес потерпевшему не менее трех ударов кулаками по голове. После инцидента пострадавший почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу. Несмотря на своевременную медицинскую помощь, мужчина скончался от полученных травм.

Сейчас юноша задержан. Следствие решает вопрос о выборе меры пресечения. На месте происшествия проведен осмотр, допрошены свидетели и назначены необходимые экспертизы. Ведется дальнейшее расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы писали, что Илья Середюк ответил на вопросы кузбассовцев в прямом эфире в соцсетях, а еще на проспекте Ленина в Кемерове загорелся автобус №51.