Экс-работница почты в Кузбассе осуждена за присвоение выплаты к 80-летию Победы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кемеровский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей работницы «Почты России», обвиняемой в присвоении денежных средств, вверенных ей по службе. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Подсудимая присвоила 80 тысяч рублей, предназначенных для единовременной выплаты жительнице Кемеровского муниципального округа к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Деньги должны были быть выданы по указу президента РФ от 15 января 2025 года №15.

Кроме того, женщина не выплатила страховую пенсию по старости двум пенсионерам - супругам, присвоив 61 182 рубля 91 копейку. При этом она внесла в служебные документы ложные сведения о произведенной выплате.

Суд признал обвиняемую виновной и назначил ей 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

При вынесении приговора суд учел полное признание вины, раскаяние, активное содействие в расследовании и добровольное возмещение ущерба.

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