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НовостиОбщество2 июля 2026 5:36

В Кузбассе судебные приставы закрыли две сауны

В Прокопьевске судебные приставы запретили работу двух саун
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: ГУФССП России по Кемеровской области.

Фото: ГУФССП России по Кемеровской области.

Судебные приставы Кузбасса приостановили работу двух саун в Прокопьевске. Решения о запрете эксплуатации объектов были вынесены Рудничным районным судом. Об этом сообщили в ГУФССП России по Кемеровской области.

Собственниками саун были местные предприниматели. Приставы провели необходимые мероприятия для исполнения судебного решения. Работа объектов приостановлена до устранения нарушений пожарной безопасности и градостроительных норм. Это создает угрозу жизни и здоровью людей.

Ранее мы писали, что Илья Середюк ответил на вопросы кузбассовцев в прямом эфире в соцсетях, а еще на проспекте Ленина в Кемерове загорелся автобус №51.