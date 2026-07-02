В Кузбассе судебные приставы закрыли две сауны

Фото: ГУФССП России по Кемеровской области.

Судебные приставы Кузбасса приостановили работу двух саун в Прокопьевске. Решения о запрете эксплуатации объектов были вынесены Рудничным районным судом. Об этом сообщили в ГУФССП России по Кемеровской области.

Собственниками саун были местные предприниматели. Приставы провели необходимые мероприятия для исполнения судебного решения. Работа объектов приостановлена до устранения нарушений пожарной безопасности и градостроительных норм. Это создает угрозу жизни и здоровью людей.

Ранее мы писали, что Илья Середюк ответил на вопросы кузбассовцев в прямом эфире в соцсетях, а еще на проспекте Ленина в Кемерове загорелся автобус №51.