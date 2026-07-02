«Игры Титанов» собрали в Кузбассе более 1 500 участников из 15 регионов РФ и Казахстана.

В Кемерове стартовала масштабная спартакиада для сотрудников ведущих промышленных компаний. 24 команды из 15 регионов России, а также Республики Казахстан соревнуются в восьми видах спорта. Программа «Игр Титанов» включает баскетбол, волейбол, дартс, мини-футбол, настольный теннис, перетягивание каната, шахматы и сдачу нормативов ГТО. На открытии участников приветствовал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Он отметил, что этот спортивный проект показывает, как социально ответственный бизнес влияет на людей и открывает для них новые возможности. За четыре года турнир вырос из корпоративного события в важное мероприятие, которое развивает спорт не только в Кузбассе, но и во всей стране и за ее пределами. «Игры Титанов» дополняют систему поддержки физкультуры и спорта в регионе.

Соревнования проходят в спортивном комплексе «Кузбасс-Арена» и Ледовом дворце «Кузбасс». В этом году турнир впервые объединил команды СУЭК, СГК и ЕвроХим, а участие казахстанской сборной придало ему международный статус.

Ранее мы писали, что Илья Середюк ответил на вопросы кузбассовцев в прямом эфире в соцсетях, а еще на проспекте Ленина в Кемерове загорелся автобус №51.