Схема с подменой: в Кузбассе супругов осудили за кражу гаджетов из ПВЗ. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Мариинский городской суд вынес приговор супругам. Их обвиняли в серии краж дорогостоящих товаров из пункта выдачи. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Супруг сотрудницы ПВЗ предложил жене похищать ноутбуки и телефоны, поступающие в пункт. Женщина согласилась участвовать в схеме.

Пара заказывала дорогие гаджеты через маркетплейс. После доставки они заменяли содержимое упаковок на посторонние предметы и оформляли заказы как невостребованные, возвращая их продавцам. Похищенное они продавали через комиссионные магазины и частным лицам.

В результате их действий украли ноутбук и более десяти смартфонов. Ущерб предпринимателям превысил 500 тысяч рублей. До суда супруги возместили около 110 тысяч рублей.

В суде они признали вину и попросили рассмотреть дело в особом порядке. Суд назначил каждому из них штраф в 300 тысяч рублей и обязал возместить невозмещенную часть ущерба в размере около 440 тысяч рублей.

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