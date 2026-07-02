В Кузбассе 12-летнюю девочку остановили за рулем питбайка

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Госавтоинспекторы в Таштагольском округе остановили 12-летнюю девочку за рулем питбайка. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Инспекторы ДПС заметили на дороге питбайк и остановили его. Оказалось, что за рулем была 12-летняя девочка, которая по закону не может управлять транспортными средствами. На место вызвали ее родителей.

На них составили протокол за передачу управления транспортным средством человеку, который не имеет на это права или лишен его. За это родителям грозит штраф в 30 тысяч рублей. Материалы дела передадут в комиссию по делам несовершеннолетних.

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