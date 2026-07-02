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НовостиЧто происходит2 июля 2026 7:05

В Кузбассе суд приостановил горные работы на опасном участке рудника на 90 суток

Суд приостановил ведение горных работ на участке Кия-Шалтырского рудника сроком на 90 суток
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кузбассе суд приостановил горные работы на опасном участке рудника на 90 суток.

В Кузбассе суд приостановил горные работы на опасном участке рудника на 90 суток.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Тисульский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, связанном с нарушением промышленной безопасности на руднике с открытым способом разработки «Кия-Шалтырский». Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Установлено, что в опасной зоне №4 «Высокий уступ» обнаружили нарушения требований промышленной безопасности. Согласно материалам дела, продолжение горных работ может привести к обрушению откосов уступов и скатыванию породы с верхних горизонтов. Это создает угрозу для жизни и здоровья работников. Суд приостановил ведение горных работ в указанной опасной зоне Кия-Шалтырского нефелинового рудника сроком на 90 суток.

Ранее мы писали, что Илья Середюк ответил на вопросы кузбассовцев в прямом эфире в соцсетях, а еще на проспекте Ленина в Кемерове загорелся автобус №51.