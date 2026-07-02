Кузбасские больницы получили семь новых легковых автомобилей.

Кузбасским медицинским учреждениям передали семь новых легковых автомобилей. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Транспорт поступил в пять больниц: Кузбасский центр охраны здоровья шахтеров, Кемеровскую городскую больницу № 4, Новокузнецкую городскую клиническую больницу № 29 и Киселевскую, а также Беловскую горбольницы.

Глава региона отметил, что современные автомобили помогут врачам и фельдшерам быстрее добираться до пациентов, проводить осмотры на местах и лучше выявлять и лечить заболевания. Илья Сердюк уточнил, что это важный вклад в создание благополучных и здоровых условий жизни в Кузбассе.

Поставка медицинского транспорта - часть Народной программы партии «Единая Россия». До конца года кузбасские медучреждения получат 59 новых машин.

Ранее мы писали, что Илья Середюк ответил на вопросы кузбассовцев в прямом эфире в соцсетях, а еще на проспекте Ленина в Кемерове загорелся автобус №51.