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НовостиОбщество2 июля 2026 7:26

Кузбасские больницы получили семь новых легковых автомобилей

В Кузбассе медицинским учреждениям передали семь новых легковых автомобилей
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Кузбасские больницы получили семь новых легковых автомобилей.

Кузбасские больницы получили семь новых легковых автомобилей.

Кузбасским медицинским учреждениям передали семь новых легковых автомобилей. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Транспорт поступил в пять больниц: Кузбасский центр охраны здоровья шахтеров, Кемеровскую городскую больницу № 4, Новокузнецкую городскую клиническую больницу № 29 и Киселевскую, а также Беловскую горбольницы.

Глава региона отметил, что современные автомобили помогут врачам и фельдшерам быстрее добираться до пациентов, проводить осмотры на местах и лучше выявлять и лечить заболевания. Илья Сердюк уточнил, что это важный вклад в создание благополучных и здоровых условий жизни в Кузбассе.

Поставка медицинского транспорта - часть Народной программы партии «Единая Россия». До конца года кузбасские медучреждения получат 59 новых машин.

Ранее мы писали, что Илья Середюк ответил на вопросы кузбассовцев в прямом эфире в соцсетях, а еще на проспекте Ленина в Кемерове загорелся автобус №51.