Илья Середюк оценил благоустройство объектов в Центральном районе Новокузнецка.

Губернатор Илья Середюк проверил строительство и благоустройство важных объектов в Центральном районе Новокузнецка. Он отметил, что город обладает неповторимым историческим обликом, новые объекты должны гармонично дополнять образ южной столицы. Комплексный подход к развитию Новокузнецка делает его более комфортным и современным без утраты самобытности.

Так, по инициативе горожан благоустраивают аллею от Кузнецкстроевского проспекта до Ермакова. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На данный момент объект готов на 80%.

На проспекте Ермакова ремонтируют дорожное покрытие на участке длиной около 870 метров и площадью почти 17 тысяч квадратных метров. Уже демонтирован старый бортовой камень и уложен выравнивающий слой. Параллельно готовят замену люков и восстановление плит у колодцев, после чего будет уложен верхний слой покрытия. Также дорожные работы ведутся на улице Кузнецова. Здесь полностью заменен бортовой камень, уложен выравнивающий слой, отремонтированы тротуары и верхний слой покрытия на проезжей части. Колодцы подняты до уровня покрытия, продолжается отсыпка черного грунта, устройство покрытия на заездах и установка ограждения вдоль тротуара.

Все этапы работ контролируются лабораторией подрядчика и представителями заказчика. Завершить работы планируется до 1 сентября.

В Центральном районе продолжается строительство жилого комплекса «Династия». Это будет жилье комфорт-класса с фасадами в стилистике XIX века.

Ранее мы писали, что Илья Середюк проверил строительство бегового центра в Новокузнецке, а еще в Кемерове выставили раритетные машины советской милиции.