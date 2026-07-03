Губернатор осмотрел технологическое переоснащение новокузнецкого производителя.

Губернатор Илья Середюк побывал в Новокузнецке, где посетил предприятие «Горный инструмент» и осмотрел его новую производственную площадку. Здесь изготавливают режущий инструмент для горной, дорожной и тоннелестроительной техники.

Илья Середюк отметил, что кузбасский производитель не только заменяет ушедшие западные бренды, но и создает продукцию, превосходящую импортные аналоги по качеству и надежности. Это особенно важно для угольной отрасли, где надежность инструментов напрямую влияет на безопасность и производительность горных работ. Поддержка таких проектов государством приносит реальный результат. Предприятие уже обеспечило потребности внутреннего рынка и вышло на экспорт в 12 стран.

Губернатор ознакомился с современным оборудованием, приобретенным на льготный заем от федерального Фонда развития промышленности по программе «Комплектующие изделия».

Ранее мы писали, что Илья Середюк проверил строительство бегового центра в Новокузнецке, а еще в Кемерове выставили раритетные машины советской милиции.