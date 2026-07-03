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НовостиОбщество3 июля 2026 10:22

Губернатор осмотрел технологическое переоснащение новокузнецкого производителя

Илья Середюк оценил технологическое переоснащение новокузнецкого производителя горного инструмента
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Губернатор осмотрел технологическое переоснащение новокузнецкого производителя.

Губернатор осмотрел технологическое переоснащение новокузнецкого производителя.

Губернатор Илья Середюк побывал в Новокузнецке, где посетил предприятие «Горный инструмент» и осмотрел его новую производственную площадку. Здесь изготавливают режущий инструмент для горной, дорожной и тоннелестроительной техники.

Илья Середюк отметил, что кузбасский производитель не только заменяет ушедшие западные бренды, но и создает продукцию, превосходящую импортные аналоги по качеству и надежности. Это особенно важно для угольной отрасли, где надежность инструментов напрямую влияет на безопасность и производительность горных работ. Поддержка таких проектов государством приносит реальный результат. Предприятие уже обеспечило потребности внутреннего рынка и вышло на экспорт в 12 стран.

Губернатор ознакомился с современным оборудованием, приобретенным на льготный заем от федерального Фонда развития промышленности по программе «Комплектующие изделия».

Ранее мы писали, что Илья Середюк проверил строительство бегового центра в Новокузнецке, а еще в Кемерове выставили раритетные машины советской милиции.