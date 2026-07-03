В Кузбассе возбудили уголовное дело после пропажи 9-летней девочки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе возбудили уголовное дело после исчезновения 9-летней девочки в Юрге. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Днем 2 июля 2026 года девочка вышла из дома и не вернулась. Ее местонахождение до сих пор неизвестно. На место происшествия прибыла следственная группа. Сейчас следователи СК России, сотрудники МВД, МЧС и волонтеры активно ищут ребенка. Проводятся следственные и иные процессуальные действия для установления причин исчезновения. Расследование контролирует руководство следственного управления.

Приметы девочки: рост 130 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. Она была одета в розовую футболку, черные шорты и черно-белые кроссовки.

Если у вас есть информация о ее местонахождении, сообщите по телефонам: 8 (3842) 36-29-49, 8-939-821-17-40, 02 (с мобильного - 102).

Ранее мы писали, что Илья Середюк проверил строительство бегового центра в Новокузнецке, а еще в Кемерове выставили раритетные машины советской милиции.