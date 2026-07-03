Губернатор Кузбасса в канун Дня Новокузнецка поздравил его жителей.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк принял участие в церемонии присвоения звания «Почетный гражданин города Новокузнецка» Борису Купчику - ветерану Великой Отечественной войны, известному врачу и основателю городского онкодиспансера. Награда вручена посмертно сыну Бориса Мироновича. Илья Середюк обратился к собравшимся кавалерам высшей городской награды.

Илья Середюк подчеркнул, что новокузнечане из поколения в поколение приумножают всероссийскую славу города. Их труд и неравнодушие вдохновляют. Впереди у Новокузнецка большие перспективы: развитие городской инфраструктуры, создание общественных пространств, строительство жилья и социальных объектов.

408-й день рождения Новокузнецка широко празднуется горожанами. С 30 июня по 4 июля в разных районах проходят приемы, культурные и спортивные мероприятия, работают творческие мастерские и игровые зоны. Девиз праздника - «Город - сад».

Ранее мы писали, что Илья Середюк проверил строительство бегового центра в Новокузнецке, а еще в Кемерове выставили раритетные машины советской милиции.