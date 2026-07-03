Губернатор Кузбасса проверил новую врачебную амбулаторию в Новокузнецком округе.

В Новокузнецком муниципальном округе губернатор Илья Середюк побывал в новой врачебной амбулатории села Ильинка. Учреждение открылось в июне этого года в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Проект инициирован президентом России Владимиром Путиным. Илья Середюк оценил условия для приема пациентов, пообщался с сотрудниками и пациентами.

Глава региона подчеркнул, что почти пять тысяч человек теперь могут получать медицинскую помощь рядом с домом, не тратя время на поездки в город. Амбулатория оснащена всем необходимым оборудованием, кабинеты светлые и удобные. Ее открытие - шаг в развитии первичного звена здравоохранения Кузбасса. Регион активно работает над этим, создавая новые объекты и привлекая молодых специалистов.

Новая амбулатория входит в структуру Новокузнецкой городской клинической больницы №1 им. Г.П. Курбатова. К ней прикреплено 3,7 тысячи взрослых и 1,2 тысячи детей. В здании есть физиокабинет, процедурные, кабинеты терапевта, акушера, педиатра и стоматолога. Потоки пациентов разделены, для маломобильных граждан предусмотрены пандусы с ограждениями и кнопка вызова персонала.

Ранее мы писали, что Илья Середюк проверил строительство бегового центра в Новокузнецке, а еще в Кемерове выставили раритетные машины советской милиции.