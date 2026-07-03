Губернатор Кузбасса проверил капремонт акушерского стационара №3 Новокузнецка.

Губернатор Илья Середюк посетил Новокузнецк и осмотрел ремонтные работы в акушерском стационаре №3 городской клинической больницы №1 им. Г. П. Курбатова. На эти цели из регионального бюджета выделено 190 миллионов рублей.

Губернатор подчеркнул стратегическую важность этого стационара для юга Кузбасса. Задача - обеспечить будущим мамам и малышам комфортные и безопасные условия. Ремонт находится на личном контроле главы региона.

Акушерский стационар расположен в четырехэтажном здании, построенном в 1980 году. Его площадь превышает 4 тысячи квадратных метров. По поручению главы региона провели масштабную подготовку. В нее вошли инженерные исследования и конкурсы на выбор подрядчиков. Сегодня в учреждении активно идут демонтажные работы.

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