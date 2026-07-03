В Кузбассе проходит пятый международный научно-популярный фестиваль «Динотерра».

Пятый международный научно-популярный фестиваль «Динотерра» открылся в деревне Шестаково Чебулинского округа. Событие продлится три дня и завершится 5 июля. На фестиваль приехали гости из разных регионов России - от Приморья и Хакасии до Москвы и Ростовской области. Мероприятие поддержано национальным проектом «Туризм и гостеприимство», инициированным Президентом России Владимиром Путиным.

Илья Середюк отметил, что фестиваль привлекает десятки тысяч участников, что делает его одной из самых популярных площадок Кузбасса и Сибири. Он помогает людям увидеть историю и биологическое и культурное разнообразие страны, а также пообщаться с учеными и популяризаторами науки. «Динотерра» продолжает укреплять имидж Кузбасса как гостеприимного региона с особым интеллектуальным потенциалом.

Сегодня на главной сцене начались лекции и научные шоу из цикла «В начале будущего». Вечером зрителей ждут «Полевой диктант», шоу «Наука на пальцах» и концерт группы «Пицца».

Ранее мы писали, что Илья Середюк проверил строительство бегового центра в Новокузнецке, а еще в Кемерове выставили раритетные машины советской милиции.